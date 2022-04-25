Москва, 25 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Во время визита генсека ООН Антониу Гуттериша в Москву будет обсуждаться ситуация в Мариуполе и вокруг «Азовстали», заявил 25 апреля замглавы МИД России Андрей Руденко.

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«Мы приостанавливаем боевые действия у «Азовстали» с тем, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам, если такие имеются, покинуть зону боевых действий. Это уже с нашей стороны жест доброй воли», — сказал он журналистам.

Руденко отметил, что генеральный секретарь ООН Гуттериш прибудет в Москву во вторник, 26 апреля.