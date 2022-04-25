Ульяновск, , 13:49 — REGNUM В Ульяновской области снижается суточное число вылечивающихся от ковида и растёт число летальных исходов от COVID-19. Соответствующую информацию приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

По информации на 25 апреля, с начала пандемии в регионе вылечились от ковида 194 848 пациентов, в том числе 23 и 24 апреля – соответственно 91 и 47 жителей.

От ковида и осложнений, связанных с COVID-19, скончались 4629 пациентов, из них 24 апреля умер один ковидный больной.

Напомним, что ранее девять суток подряд, с 13 по 21 апреля, вылечивались от ковида в среднем по 200 человек ежедневно.

Отметим, что в настоящее время доля вылечившихся от COVID-19 составляет 96,76% (от числа официально выявленных случаев заражения), смертность – 2,29%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 2 033 664 лабораторных тестирований на коронавирус, по результатам которых подтверждён 201 381 случай заражения SARS-CoV-2.

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