Москва, , 13:49 — REGNUM Прокуроры должны добиваться решения каждой ситуации, с которой сталкиваются конкретные граждане. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами — вот на что мы должны обратить внимание», — заявил Путин.

«Понятно, что меры прокурорского реагирования не всегда эффективны в силу различных объективных обстоятельств: финансирование, даже политики местных и региональных властей по этим вопросам. Но всё-таки работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек, по существу», — указал он.