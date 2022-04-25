Москва, 25 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Прокуроры должны добиваться решения каждой ситуации, с которой сталкиваются конкретные граждане. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Ряд обращений граждан, которые они регулярно ставят, и которые, к сожалению, часто не решаются годами — вот на что мы должны обратить внимание», — заявил Путин.

«Понятно, что меры прокурорского реагирования не всегда эффективны в силу различных объективных обстоятельств: финансирование, даже политики местных и региональных властей по этим вопросам. Но всё-таки работники прокуратуры вместе с региональными командами, муниципалитетами, привлекая федеральные власти, должны добиваться решения ситуации, с которой сталкивается каждый конкретный человек, по существу», — указал он.