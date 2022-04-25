Москва, 25 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. С призывом к православным христианам молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил об этом 25 апреля в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Сегодня, когда мы как народ сталкиваемся со многими проблемами, связанными с осложнением происходящего вокруг нашей страны, мы должны, несомненно, просить Господа о сохранении мира, об укреплении нашего Отечества, о единстве всей Руси, и особенно эта молитва должна звучать в этих исторических стенах», — сказал он, напомнив, что Успенский собор Московского Кремля является общенациональной святыней и одновременно храмом-памятником, который создали в знак объединения всех русских земель.

Также патриарх Кирилл добавил, что в данный момент русскому народу особенно необходимо внутреннее единство, для чего он должен сплотиться вокруг исторического центра Руси – «града Москвы» и понимать, что его сила только в единстве.

«И покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, до тех пор и будет Россия непобедима», — подчеркнул глава Русской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что украинские беспилотники, пересекающие границу с Российской Федерацией, нужно сбивать.