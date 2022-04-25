Москва, 25 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Более двух миллиардов рублей выделено из резервного фонда правительства России на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в Волгоградской области в 2022 году. Распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано 25 апреля на сайте правительства РФ.

Https://www.volgograd.ru/ Проект развязки на 3-й Продольной магистрали в Волгограде

В Волгограде продолжится строительство нового моста через Волгу – сейчас результат выполнения объекта оценили в 42%. На 95% готова путепроводная развязка на пересечении автомобильной дороги Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск и железной дороги Горнополянский – Канальная. В общей сложности на софинансирование расходных обязательств правительство РФ выделяет региону 2,22 млрд рублей.

В целом, трансферты на приведение в порядок и модернизацию региональных автодорог получат 63 региона.