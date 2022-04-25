Лондон, , 13:46 — REGNUM Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Об этом 25 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Реал» достиг устного соглашения Рюдигером о переходе в летнее межсезонье. Мадридский клуб планирует подписать с ним долгосрочный контракт.

Срок действующего контракта 29-летнего немецкого защитника с «Челси» истекает 30 июня.

Рюдигер выступает за «Челси» с 2017 года. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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