Элиста, 25 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Во всех школах Калмыкии учебная неделя началась с поднятия флага России и исполнения гимна. Начиная с 25 апреля, церемония будет проводиться каждую неделю.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

«Полностью поддерживаю эту очень важную и актуальную инициативу Минпросвещения России, так как патриотизм и гражданственность нужно формировать с самого раннего детства. Уверена, что такая патриотическая практика в школьной жизни найдет полную поддержку и понимание как у самих детей, так и у родителей и педагогов нашей республики», — отметила министр образования и науки Калмыкии Булган Ангирова.

Глава ведомства побывала на торжественной линейке в Приютненской многопрофильной гимназии.

ИА REGNUM сообщало, что рекомендации по проведению такой церемонии с 1 сентября министерство просвещения России направило во все регионы страны. Еженедельные школьные линейки уже проходят в Севастополе и Краснодарском крае, Самарской, Воронежской и Амурской областях, а также других регионах России.