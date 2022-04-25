Москва, , 13:44 — REGNUM Украинские беспилотники, пересекающие границу с Российской Федерацией, нужно сбивать. Об этом 25 апреля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

МИД России Homayun.org

Он прокомментировал информацию о работе ПВО в Курской области, благодаря который были сбиты два украинских беспилотных аппарата.

«Как можно это расценивать: надо сбивать. Хорошо, что сбили», — сказал Руденко.

Ранее замглавы МИД рассказал, что ему ничего не известно о планах по референдуму в Херсонской области Украины.