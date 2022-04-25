Красногорск, , 13:44 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 25 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 151 случай меньше аналогичного показателя 24 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 356 человек, а днём ранее — у 407 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки был выявлен 7 651 новый случай заражения коронавирусом.

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