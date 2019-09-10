Российский бизнес столкнулся с «санкционной агрессией» — Путин
Российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Путин: ФСБ предотвратила нападения на известных журналистов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила нападения на известных российских журналистов. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин.
Между тем сообщается, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщают РИА Новости.
Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.
Путин заявил, что пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.
Путин призвал прокуроров усилить контроль соцподдержки на фоне санкций
На фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Путин заявил, что необходимо оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и Украины.
Путин потребовал от прокуратуры активнее бороться с экстремизмом, пресекать любое вмешательство в дела РФ извне.
Путин поручил незамедлительно реагировать на распространение в интернете фейков, призывов к незаконным акциям.
Следует строго следить за средствами, выделенными на гособоронзаказ, заявил Путин.
Путин призвал все следственные органы детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда.
Путин призвал прокуроров изучить «не решающиеся годами» обращения граждан
Прокуроры должны добиваться решения каждой ситуации, с которой сталкиваются конкретные граждане. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов, заявил Путин.
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.
Задача Запада — расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается, заявил Путин.
Путин потребовал решительно пресекать провокации в отношении ВС РФ с использованием иностранных СМИ.
Путин поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные.
Прокуроры за минувший год защитили социальные права более одного млн граждан, удалось вернуть долги по зарплате в размере около 20 млрд рублей, сообщил Владимир Путин.