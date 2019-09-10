Между тем сообщается, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщают РИА Новости.

Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.