25 Апреля
 
14:01

Российский бизнес столкнулся с «санкционной агрессией» — Путин

Российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

13:59

Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

13:58

Путин: ФСБ предотвратила нападения на известных журналистов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила нападения на известных российских журналистов. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин.

13:58

Между тем сообщается, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщают РИА Новости.

Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.

13:57

Путин заявил, что пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.

13:56

Путин призвал прокуроров усилить контроль соцподдержки на фоне санкций

На фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

13:54

Путин заявил, что необходимо оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и Украины.

13:53

Путин потребовал от прокуратуры активнее бороться с экстремизмом, пресекать любое вмешательство в дела РФ извне.

13:53

Путин поручил незамедлительно реагировать на распространение в интернете фейков, призывов к незаконным акциям.

13:52

Следует строго следить за средствами, выделенными на гособоронзаказ, заявил Путин.

13:49

Путин призвал все следственные органы детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда.

13:49

Путин призвал прокуроров изучить «не решающиеся годами» обращения граждан

Прокуроры должны добиваться решения каждой ситуации, с которой сталкиваются конкретные граждане. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.

13:48

Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов, заявил Путин.

13:48

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.

13:47

Задача Запада — расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается, заявил Путин.

13:47

Путин потребовал решительно пресекать провокации в отношении ВС РФ с использованием иностранных СМИ.

13:46

Путин поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные.

13:46

Прокуроры за минувший год защитили социальные права более одного млн граждан, удалось вернуть долги по зарплате в размере около 20 млрд рублей, сообщил Владимир Путин.