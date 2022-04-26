Коллегия Генпрокуратуры и экономика РФ: рабочий день Путина — трансляция
Прокуроры за минувший год защитили социальные права более одного млн граждан, удалось вернуть долги по зарплате в размере около 20 млрд рублей, сообщил Владимир Путин.
Путин поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные.
Путин потребовал решительно пресекать провокации в отношении ВС РФ с использованием иностранных СМИ.
Задача Запада — расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается, заявил Путин.
ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.
Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов, заявил Путин.
Прокуроры должны добиваться решения каждой ситуации, с которой сталкиваются конкретные граждане. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
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Путин призвал все следственные органы детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда.
Следует строго следить за средствами, выделенными на гособоронзаказ, заявил Путин.
Путин поручил незамедлительно реагировать на распространение в интернете фейков, призывов к незаконным акциям.
Путин потребовал от прокуратуры активнее бороться с экстремизмом, пресекать любое вмешательство в дела РФ извне.
Путин заявил, что необходимо оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и Украины.
На фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
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Путин заявил, что пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.
Между тем сообщается, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщают РИА Новости.
Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила нападения на известных российских журналистов. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин.
Подробности в материале: Путин: ФСБ предотвратила нападения на известных журналистов
Российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Об этом: Российский бизнес столкнулся с «санкционной агрессией» — Путин
Российское общество проявило зрелость и сплочённость. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Об этом: «Российское общество проявляет зрелость» — Путин об оценке спецоперации
Путин раскритиковал дипломатию Запада и заявил, что у Европы и США не получилось расколоть российское общество:
«На наше удивление, дипработники в Европе и в США призывают своих украинских сателлитов использовать все возможности, чтобы одержать победу на поле боя Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество. разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши ВС, поддерживает усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе, поддерживают наших людей на Донбассе на самом деле».
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Националисты и иностранные наёмники, действующие на территории Украины, неоднократно нарушали нормы международного права. Об этом 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил президент России Владимир Путин.
Читайте подробнее: Путин заявил о нарушениях националистами на Украине международного права
На Западе перешли к подготовке убийств российских журналистов. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
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С призывом оградить российский бизнес от ненужного и чрезмерного контроля выступил президент России Владимир Путин 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Об этом: Путин призвал оградить российский бизнес от ненужного контроля
Дипломатические работники в США и Европе откровенно призывают Украину к победе на поле боя. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
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Российское общество как никогда проявляет сплоченность на фоне попыток западных стран расколоть его, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на совещании Генпрокуратуры.
Читайте также: Путин заявил о безуспешных попытках Запада расколоть российское общество
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление.
Об этом: Путин призвал дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям
Оказать правовую помощь беженцам из Донбасса призвал Генеральную прокуратуру РФ президент России Владимир Путин. Об этом 25 апреля он сказал, выступая на коллегии Генпрокуратуры.
Подробности в материале: Путин попросил Генпрокуратуру РФ помочь беженцам из Донбасса
Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение сотрудникам прокуратуры подключиться к сбору доказательств преступлений на Украине, совершённых в отношении мирного населения и военнослужащих российской армии.
Об этом: Краснов подключил прокуратуру к сбору фактов о бесчинствах на Украине
Западные страны делают попытки расколоть российское общество, однако это у них не получается. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.
Подробности в материале: Путин: страны Запада пытаются расколоть российское общество
Российской прокуратуре следует решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства в дела страны, разжигания вражды, распространения провокационной информации. Об этом президент Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
«Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», — подчеркнул Путин.
Читайте подробнее: Путин потребовал пресекать внешнее вмешательство и бороться с фейками
Органы ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, планировавших нападение и убийство российского тележурналиста. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ.
Читайте подробнее: «Факты неопровержимы» — Путин о готовящемся покушении на Соловьёва
Путин о подготовке к убийству российских журналистов: «Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах. Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по-старинке, исходя из своего колониального прошлого, но в России это не пройдет».
Он отметил, что «факты и доказательства неопровержимы».
Все права российских предпринимателей необходимо соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на «закулисные сговоры, надо это пресекать», заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Читайте также: Путин призвал прокуроров соблюдать права предпринимателей
Иностранным предпринимателям, решившим остаться в России несмотря на санкции, нужно дать возможность спокойно работать. Об этом 25 апреля президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин заступился за иностранный бизнес, оставшийся в России
Иностранные СМИ участвуют в откровенных провокациях против российской армии, эти случаи требуют тщательного разбирательства. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
Он подчеркнул, что любые преступления на территории России следует пресекать самым решительным образом.
Подробности в материале: Путин призвал бороться с провокациями против ВС РФ в зарубежных СМИ
Необходимо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Читайте подробнее: Путин потребовал жестче спрашивать за совершаемые против детей преступления
Запад пытается, но не может расколоть российское общество, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин.
Читайте также: Путин заявил о попытках Запада расколоть российское общество
После сообщения Владимира Путина о планировавшемся покушении на телеведущего Владимира Соловьёва сам журналист заявил РИА Новости, что благодарит сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня.
В СК РФ сообщили о задержании шестерых человек, планировавших покушение на журналиста Владимира Соловьёва.
Состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2021 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2022 год. После президента РФ Владимира Путина с основным докладом на мероприятии выступил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.
Шесть подозреваемых в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва задержаны, сообщила 25 апреля журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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На видео ФСБ РФ с показаниями неонацистов, планировавших покушение на телеведущего Владимира Соловьёва, один из задержанных признаётся, что преступники планировали покушение на Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва и других журналистов.
Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить кредитование от ВЭБа не только на системообразующие предприятия, но и на другие.
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым отсрочить выплату страховых взносов для компаний, поставляющих товары на внутренний рынок.
Президент РФ Владимир Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки ЦБ. По его словам, это решение сработало.
Украина скатилась на путь террористического государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о подготовке покушения на российского журналиста.
Читайте также: Володин ожидает мировой реакции на подготовку покушения на Соловьева
Минпромторг РФ готов оперативно исключать из перечня брендов для параллельного импорта компании, которые останутся в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Нескольких российских журналистов планировали убить члены неонацистской группировки, задержанные по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает 25 апреля ФСБ РФ.
Читайте также: Готовившие покушение на Соловьёва хотели убить несколько журналистов
Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до девяти процентов, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Читайте подробнее: Путин объявил о снижении до 9% ставки по льготной ипотеке
Существенное укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: «Дедолларизация идёт полным ходом» — сети об укреплении российской валюты
В 2021 году прокуроры провели большую работу по защите и восстановлению прав работников. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Подробности в материале: Краснов: задолженность по заработной плате в России сократилась вдвое
В России остро стоит проблема соблюдения правил безопасности на производстве. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов: нормативные требования на шахтах нарушаются систематически
Прокуратура вскрыла многочисленные факты занижения в регионах нормативов и затрат на бесплатную медицинскую помощь. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Подробности в материале: Краснов: регионы часто сокращают затраты на лекарства и медицинскую помощь
В 2021 году особые меры понадобились в связи с необоснованным ростом цен на лекарства. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Читайте также: Краснов назвал регионы с необоснованным ростом цен на лекарства
Проверки выявили недостаточность мер по обеспечению безопасности детей в школах. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов: меры безопасности в российских школах недостаточны
Несмотря на значительные усилия, очередь из детей-сирот на получение жилья в России сохраняется. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов: ликвидировать очередь детей-сирот на получение жилья не удаётся
В половине регионов России выявлены случаи оказания услуг ЖКХ по самовольно установленным ценам. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Читайте подробнее: Краснов рассказал о самовольно установленных ценах в сфере ЖКХ
В России выявляются незаконные проверки, несмотря на введённый мораторий. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.
Об этом: Краснов: ответственность за нарушение моратория на проверки «символична»