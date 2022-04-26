25 апреля президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. В ходе заседания будут подведены итоги работы Генеральной прокуратуры за 2021 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2022 год, сообщает пресс-служба Кремля. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Генеральная прокуратура РФ

13:46 25.04.2022 Прокуроры за минувший год защитили социальные права более одного млн граждан, удалось вернуть долги по зарплате в размере около 20 млрд рублей, сообщил Владимир Путин.

13:46 25.04.2022 Путин поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные.

13:47 25.04.2022 Путин потребовал решительно пресекать провокации в отношении ВС РФ с использованием иностранных СМИ.

13:47 25.04.2022 Задача Запада — расколоть российское общество, разрушить страну изнутри, но и это не получается, заявил Путин.

13:48 25.04.2022 ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов.

13:48 25.04.2022 Терпя информационное фиаско в РФ, Запад перешел к попыткам убийства российских журналистов, заявил Путин.

13:49 25.04.2022 Прокуроры должны добиваться решения каждой ситуации, с которой сталкиваются конкретные граждане. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Читайте также: Путин призвал прокуроров изучить «не решающиеся годами» обращения граждан

13:49 25.04.2022 Путин призвал все следственные органы детально фиксировать преступления украинских националистов и доводить их до суда.

13:52 25.04.2022 Следует строго следить за средствами, выделенными на гособоронзаказ, заявил Путин.

13:53 25.04.2022 Путин поручил незамедлительно реагировать на распространение в интернете фейков, призывов к незаконным акциям.

13:53 25.04.2022 Путин потребовал от прокуратуры активнее бороться с экстремизмом, пресекать любое вмешательство в дела РФ извне.

13:54 25.04.2022 Путин заявил, что необходимо оказывать правовую помощь беженцам из Донбасса и Украины.

13:56 25.04.2022 На фоне беспрецедентного санкционного давления в России необходимо особенно внимательно следить за реализацией социальной поддержки граждан. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Читайте также: Путин призвал прокуроров усилить контроль соцподдержки на фоне санкций

13:57 25.04.2022 Путин заявил, что пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.

13:58 25.04.2022 Между тем сообщается, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство Владимира Соловьева. В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика, сообщают РИА Новости. Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.

13:58 25.04.2022 Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила нападения на известных российских журналистов. Об этом 25 апреля сообщил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: ФСБ предотвратила нападения на известных журналистов

13:59 25.04.2022 Владимир Путин [Иван Шилов © ИА REGNUM]

14:01 25.04.2022 Российское предпринимательство должно получить максимальную поддержку, предполагающую снижение административной нагрузки. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Об этом: Российский бизнес столкнулся с «санкционной агрессией» — Путин

14:05 25.04.2022 Российское общество проявило зрелость и сплочённость. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Об этом: «Российское общество проявляет зрелость» — Путин об оценке спецоперации

14:07 25.04.2022 Путин раскритиковал дипломатию Запада и заявил, что у Европы и США не получилось расколоть российское общество: «На наше удивление, дипработники в Европе и в США призывают своих украинских сателлитов использовать все возможности, чтобы одержать победу на поле боя Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество. разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши ВС, поддерживает усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе, поддерживают наших людей на Донбассе на самом деле». Телеграм-канал «Вы слушали Маяк»

14:07 25.04.2022 Националисты и иностранные наёмники, действующие на территории Украины, неоднократно нарушали нормы международного права. Об этом 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России заявил президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин заявил о нарушениях националистами на Украине международного права

14:08 25.04.2022 На Западе перешли к подготовке убийств российских журналистов. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Читайте также: «Перешли к террору» — Путин оценил ход информационной войны против РФ

14:10 25.04.2022 С призывом оградить российский бизнес от ненужного и чрезмерного контроля выступил президент России Владимир Путин 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. Об этом: Путин призвал оградить российский бизнес от ненужного контроля

14:12 25.04.2022 Дипломатические работники в США и Европе откровенно призывают Украину к победе на поле боя. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Читайте также: «Странная дипломатия» — Путин удивился призывам Запада к победе на поле боя

14:12 25.04.2022 Российское общество как никогда проявляет сплоченность на фоне попыток западных стран расколоть его, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на совещании Генпрокуратуры. Читайте также: Путин заявил о безуспешных попытках Запада расколоть российское общество

14:17 25.04.2022 Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление. Об этом: Путин призвал дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям

14:18 25.04.2022 Оказать правовую помощь беженцам из Донбасса призвал Генеральную прокуратуру РФ президент России Владимир Путин. Об этом 25 апреля он сказал, выступая на коллегии Генпрокуратуры. Подробности в материале: Путин попросил Генпрокуратуру РФ помочь беженцам из Донбасса

14:24 25.04.2022 Генеральный прокурор России Игорь Краснов дал поручение сотрудникам прокуратуры подключиться к сбору доказательств преступлений на Украине, совершённых в отношении мирного населения и военнослужащих российской армии. Об этом: Краснов подключил прокуратуру к сбору фактов о бесчинствах на Украине

14:24 25.04.2022 Западные страны делают попытки расколоть российское общество, однако это у них не получается. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ. Подробности в материале: Путин: страны Запада пытаются расколоть российское общество

14:25 25.04.2022 Российской прокуратуре следует решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства в дела страны, разжигания вражды, распространения провокационной информации. Об этом президент Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. «Решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне. На дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», — подчеркнул Путин. Читайте подробнее: Путин потребовал пресекать внешнее вмешательство и бороться с фейками

14:26 25.04.2022 Органы ФСБ смогли пресечь деятельность террористов, планировавших нападение и убийство российского тележурналиста. Об этом 25 апреля заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Генпрокуратуры РФ. Читайте подробнее: «Факты неопровержимы» — Путин о готовящемся покушении на Соловьёва

14:28 25.04.2022 Путин о подготовке к убийству российских журналистов: «Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов. Нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы. Вот вам и отношение к правам журналистов, отношение к распространению информации, правам человека в целом. Они пекутся только о своих собственных правах. Кто-то исходя из своих имперских амбиций, а кто-то по-старинке, исходя из своего колониального прошлого, но в России это не пройдет». Он отметил, что «факты и доказательства неопровержимы».

14:28 25.04.2022 Все права российских предпринимателей необходимо соблюдать и создавать для них благоприятные условия работы, но если кто-то идет на «закулисные сговоры, надо это пресекать», заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. Читайте также: Путин призвал прокуроров соблюдать права предпринимателей

14:29 25.04.2022 Иностранным предпринимателям, решившим остаться в России несмотря на санкции, нужно дать возможность спокойно работать. Об этом 25 апреля президент России Владимир Путин. Об этом: Путин заступился за иностранный бизнес, оставшийся в России

14:33 25.04.2022 Иностранные СМИ участвуют в откровенных провокациях против российской армии, эти случаи требуют тщательного разбирательства. Об этом президент России Владимир Путин заявил 25 апреля на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он подчеркнул, что любые преступления на территории России следует пресекать самым решительным образом. Подробности в материале: Путин призвал бороться с провокациями против ВС РФ в зарубежных СМИ

14:48 25.04.2022 Необходимо строже следить и жестче спрашивать за преступления, совершаемые в отношении детей и подростков, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры. Читайте подробнее: Путин потребовал жестче спрашивать за совершаемые против детей преступления

14:53 25.04.2022 Генеральная прокуратура Российской Федерации. (сс) Andreykor

15:12 25.04.2022 Запад пытается, но не может расколоть российское общество, заявил 25 апреля президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин заявил о попытках Запада расколоть российское общество

15:15 25.04.2022 Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:45 25.04.2022 После сообщения Владимира Путина о планировавшемся покушении на телеведущего Владимира Соловьёва сам журналист заявил РИА Новости, что благодарит сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня.

16:09 25.04.2022 В СК РФ сообщили о задержании шестерых человек, планировавших покушение на журналиста Владимира Соловьёва.

16:47 25.04.2022 Состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2021 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2022 год. После президента РФ Владимира Путина с основным докладом на мероприятии выступил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

17:02 25.04.2022 Шесть подозреваемых в подготовке покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва задержаны, сообщила 25 апреля журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко. Читайте также: По делу о покушении на Соловьёва задержали шестерых

17:11 25.04.2022 На видео ФСБ РФ с показаниями неонацистов, планировавших покушение на телеведущего Владимира Соловьёва, один из задержанных признаётся, что преступники планировали покушение на Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва и других журналистов.

17:21 25.04.2022 Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.

17:22 25.04.2022 Президент РФ Владимир Путин предложил расширить кредитование от ВЭБа не только на системообразующие предприятия, но и на другие.

17:22 25.04.2022 Президент РФ Владимир Путин считает необходимым отсрочить выплату страховых взносов для компаний, поставляющих товары на внутренний рынок.

17:27 25.04.2022 Президент РФ Владимир Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки ЦБ. По его словам, это решение сработало.

17:43 25.04.2022 Украина скатилась на путь террористического государства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления о подготовке покушения на российского журналиста. Читайте также: Володин ожидает мировой реакции на подготовку покушения на Соловьева

17:54 25.04.2022 Игорь Краснов. Фото: kremlin.ru

17:56 25.04.2022 Минпромторг РФ готов оперативно исключать из перечня брендов для параллельного импорта компании, которые останутся в России. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

18:13 25.04.2022 Нескольких российских журналистов планировали убить члены неонацистской группировки, задержанные по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, сообщает 25 апреля ФСБ РФ. Читайте также: Готовившие покушение на Соловьёва хотели убить несколько журналистов

18:35 25.04.2022 Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до девяти процентов, заявил 25 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Читайте подробнее: Путин объявил о снижении до 9% ставки по льготной ипотеке

19:37 25.04.2022 В ходе совещания по экономическим вопросам (в режиме видеоконференции). Фото: kremlin.ru

20:43 25.04.2022 Существенное укрепление курса рубля по отношению к доллару и евро стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 25 апреля в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Дедолларизация идёт полным ходом» — сети об укреплении российской валюты

21:04 25.04.2022 Игорь Краснов и Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Цитата из видео: «Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры». Источник: kremlin.ru

12:08 В 2021 году прокуроры провели большую работу по защите и восстановлению прав работников. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Подробности в материале: Краснов: задолженность по заработной плате в России сократилась вдвое

12:15 В России остро стоит проблема соблюдения правил безопасности на производстве. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов: нормативные требования на шахтах нарушаются систематически

12:21 Прокуратура вскрыла многочисленные факты занижения в регионах нормативов и затрат на бесплатную медицинскую помощь. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Подробности в материале: Краснов: регионы часто сокращают затраты на лекарства и медицинскую помощь

12:32 В 2021 году особые меры понадобились в связи с необоснованным ростом цен на лекарства. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Читайте также: Краснов назвал регионы с необоснованным ростом цен на лекарства

12:38 Проверки выявили недостаточность мер по обеспечению безопасности детей в школах. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов: меры безопасности в российских школах недостаточны

12:45 Несмотря на значительные усилия, очередь из детей-сирот на получение жилья в России сохраняется. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Об этом: Краснов: ликвидировать очередь детей-сирот на получение жилья не удаётся

12:54 В половине регионов России выявлены случаи оказания услуг ЖКХ по самовольно установленным ценам. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. Читайте подробнее: Краснов рассказал о самовольно установленных ценах в сфере ЖКХ