Ульяновск, , 13:43 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне осталось число вновь госпитализированных в ковидные стационары и выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 25 апреля, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждён 201 381 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 22 апреля выявлено 74 носителя SARS-CoV-2, 23 и 24 апреля – по 63 случая заражения коронавирусом.

Суточное число госпитализированных снижается. Так, 22 апреля направлен на лечение в больницы 21 пациент с коронавирусом, 23 и 24 апреля – соответственно 13 и 15 ковидных больных.

Напомним, что прививку от ковида сделали 709 817 жителей Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в регионе составляет 48,6% (в РФ – 43,7%).

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