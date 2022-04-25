Москва, , 13:42 — REGNUM На ближайшем заседании 29 апреля совет директоров Банка России, скорее всего, примет решение снизить ключевую процентную ставку до 15-16%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Можно не сомневаться, что ключевая ставка будет снижена, вопрос только в том, на какую величину. А величина снижения ключевой ставки будет зависеть, прежде всего, от инфляции потребительских цен.

По итогам марта годовая инфляция оставляла желать лучшего, повысившись до 16,7%, то есть даже выше уровней кризисного 2015 года. Однако недельная инфляция в апреле постепенно начала замедляться, что стало поводом для внепланового снижения ключевой ставки ЦБ РФ сразу на три процентных пункта до 17%.

В самом Банке России уже допускали возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, в связи с чем не исключено, что ставка может быть понижена не только на апрельском заседании совета директоров, но и на следующем заседании, которое по плану состоится в июне.

Так что в июне ключевая ставка может снизиться даже до 14%, а до конца 2022 года, если события в мировой и российской экономике будут развиваться не по совсем негативному сценарию, то к концу 2022 года ключевая ставка может упасть даже до 10-12%.

Снижение ключевой ставки будет благоприятно для реального сектора экономики, так как кредиты станут более доступными, а также для ипотечных заёмщиков и, соответственно, строительной отрасли.

Для вкладчиков банков снижение ключевой ставки благоприятной новостью не станет, но, с другой стороны, коммерческие банки, видимо, в ожидании, что период столь высоких процентных ставок окажется недолгим, предлагали вкладчикам положить деньги на депозиты с наиболее высокими ставками всего на три месяца, причём для таких депозитов устанавливалась очень высокая минимальная сумма, от нескольких сотен тысяч рублей, что доступно не каждому вкладчику-физлицу.

Реакция курса рубля на предполагаемое снижение ключевой ставки может быть весьма парадоксальной. Теоретически на снижение процентной ставки Центробанка рубль должен отреагировать падением, но не факт, что он отреагирует именно так.

Очень вероятно, что для валютного рынка определяющим станет не сам факт снижения ключевой ставки, а характер и тон сопроводительного комментария и прогнозов регулятора. До конца апреля ожидается по рублёвым парам 72,5-76 руб. за доллар и 76-80 руб. за евро», — высказала свою точку зрения.

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