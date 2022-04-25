Махачкала, 25 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Дагестане выясняют причины и обстоятельства гибели двоих девочек в возрасте 11 и 13 лет. Они утонули в искусственном водоеме во время прогулки в поселке Ленинкент Кировского района города Махачкалы. Следственные органы Следственного комитета РФ по региону проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Несчастный случай произошел 22 апреля около 16:00. Информация о пропаже детей в возрасте 11 и 13 лет поступила в дежурную часть МВД в 16:50. На поиски отправились полицейские, спасатели, волонтеры, однако живыми найти детей не удалось.

«В последний раз их видели неподалеку от озера в посёлке Ленинкент. Поиск длился около полутора часов. Совместными усилиями полицейские, сотрудники МЧС и местные жители искали девочек. Но найти удалось только после привлечения водолазов», — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что детей было трое. Одна из подруг самостоятельно смогла выбраться на берег и стала звать на помощь. Крики услышал рыбак, удивший рыбу на другом берегу озера. Он якобы кинулся в воду, но вытащить живой одну из пострадавших ему не удалось, а вторую девочку доставали водолазы.