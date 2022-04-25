Златоуст, Челябинская область, 25 апреля 2022, 13:42 — REGNUM В Златоусте Челябинской области задержали местного жителя, который произвёл во дворе жилого дома выстрелы из охолощенного оружия. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Инцидент произошёл в ночь на 24 апреля. Гражданин 1984 года рождения был пьян. О выстрелах сообщили в полицию встревоженные жильцы многоэтажки.
Оружие у него в итоге было изъято. Теперь за хулиганство ему грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.