Златоуст, Челябинская область, , 13:42 — REGNUM В Златоусте Челябинской области задержали местного жителя, который произвёл во дворе жилого дома выстрелы из охолощенного оружия. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Выстрел Цитата из м/ф «Тетрагамматон». Реж. Клим Козинский. 2017. Россия — Украина — Израиль

Инцидент произошёл в ночь на 24 апреля. Гражданин 1984 года рождения был пьян. О выстрелах сообщили в полицию встревоженные жильцы многоэтажки.

Оружие у него в итоге было изъято. Теперь за хулиганство ему грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.