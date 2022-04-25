Санкт-Петербург, 25 апреля 2022, 14:09 — REGNUM Шесть компаний, работающих в Ленинградской области, за минувшую неделю сообщили о готовящихся увольнениях. Несмотря на это, ситуация на рынке труда региона остается стабильной, сообщил 25 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Состояние рынка труда Ленобласти за неделю.
Состояние рынка труда Ленобласти за неделю.
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По его словам, уровень безработицы в Ленинградской области по-прежнему один из низких в стране — 0,4% от числа трудоспособного населения. В банке вакансий — 55,2 тыс. предложений, при этом на бирже сейчас официально состоит чуть больше 6 тыс. безработных.

«Самое главное — компании, реализующие крупные инвестпроекты в области, не отменяют свои планы по привлечению кадров. Комитет по труду и занятости ведет онлайн мониторинг, на связи со всеми предприятиями», — заверил он.

За минувшую неделю, с 18 по 25 апреля, количество предприятий Ленобласти, объявивших о том, что предполагают уволить сотрудников (1087 человек, +31 человек за неделю), достигло 63 предприятий (+6 за неделю). В основном об этом сообщили обрабатывающие производства (894 человека, +1).

Количество предприятий, которые работают в режиме неполного рабочего времени, также за неделю увеличилось, на два, до 26 организаций (Подпорожский и Гатчинский районы). Это коснулось 1311 сотрудников (+412): обрабатывающих производств — 517 (+6), научной деятельности — 457, транспортировки и хранения - 208.

Число предприятий, находящихся в простое в Ленобласти, с 18 по 25 апреля также увеличилось, до 33 предприятий (+2). Это коснулось 3627 сотрудников (+201), из них обрабатывающих производств — 2803 (+267), общественного питания — 584, разведения сельскохозяйственной птицы - 119 (+9).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области запустили онлайн-сервис для помощи предпринимателям региона, столкнувшимся с трудностями в условиях санкций. Кроме того, регион выделили средства для поддержки МСП и жителей, лишившихся работы.

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