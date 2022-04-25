Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Шесть компаний, работающих в Ленинградской области, за минувшую неделю сообщили о готовящихся увольнениях. Несмотря на это, ситуация на рынке труда региона остается стабильной, сообщил 25 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Состояние рынка труда Ленобласти за неделю. t. me/drozdenko_au_lo

По его словам, уровень безработицы в Ленинградской области по-прежнему один из низких в стране — 0,4% от числа трудоспособного населения. В банке вакансий — 55,2 тыс. предложений, при этом на бирже сейчас официально состоит чуть больше 6 тыс. безработных.

«Самое главное — компании, реализующие крупные инвестпроекты в области, не отменяют свои планы по привлечению кадров. Комитет по труду и занятости ведет онлайн мониторинг, на связи со всеми предприятиями», — заверил он.

За минувшую неделю, с 18 по 25 апреля, количество предприятий Ленобласти, объявивших о том, что предполагают уволить сотрудников (1087 человек, +31 человек за неделю), достигло 63 предприятий (+6 за неделю). В основном об этом сообщили обрабатывающие производства (894 человека, +1).

Количество предприятий, которые работают в режиме неполного рабочего времени, также за неделю увеличилось, на два, до 26 организаций (Подпорожский и Гатчинский районы). Это коснулось 1311 сотрудников (+412): обрабатывающих производств — 517 (+6), научной деятельности — 457, транспортировки и хранения - 208.

Число предприятий, находящихся в простое в Ленобласти, с 18 по 25 апреля также увеличилось, до 33 предприятий (+2). Это коснулось 3627 сотрудников (+201), из них обрабатывающих производств — 2803 (+267), общественного питания — 584, разведения сельскохозяйственной птицы - 119 (+9).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленинградской области запустили онлайн-сервис для помощи предпринимателям региона, столкнувшимся с трудностями в условиях санкций. Кроме того, регион выделили средства для поддержки МСП и жителей, лишившихся работы.

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