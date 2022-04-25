Пермь, 25 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В районе Перми с пассажирским самолетом случился авиаинцидент. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Пермского аэропорта.

Novinky.cz Airbus A320

Самолет, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Пермь, при заходе на посадку на высоте 4600 футов столкнулся с птицей. Воздушное судно приземлилось в штатном режиме, но был поврежден локаторный обтекатель.

Сейчас борт Airbus 320 находится в аэропорту «Большое Савино». Технические специалисты проводят его диагностику.

Обратный рейс из Перми в Санкт-Петербург из-за ЧП был задержали. Пассажиры улетели в северную столицу на резервном воздушном судне.