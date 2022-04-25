25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в Киевском городском совете предлагают снести памятники уроженцу города Киева писателю Михаилу Булгакову, русскому поэту Александру Пушкину, генералу Ватутину, киногероям Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову и иные памятники. Предлагается снести 60 памятников.

Мирослава Романенко, , 15:00 — REGNUM В Киевском городском совете предлагают снести памятники уроженцу города Киева писателю Михаилу Булгакову, русскому поэту Александру Пушкину, генералу Ватутину, киногероям Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову и иные памятники. Всего предлагается снести 60 памятников, сообщает 25 апреля украинское издание «Страна».

Вандалы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».

"Только с памятниками и умеют воевать», — написала Ирина.

«Поставят туда дедушку Байдена и других его современников?» — с сарказмом поинтересовалась Marina.

«Самое время. Других-то дел нет», — добавил Юра М.

«Ненасносились ещё?» — поинтересовалась Tanya.

«Пусть убирают, они не достойны таких людей!» — пишет Alex.

«Перемоги (победы — М. Р.) по-украински», — отметил Владимир Б.

«Чем… [хуже] ситуация на фронте, тем злее… воюют с памятниками», — отреагировал Evgeniy B.

«Памятник, конечно, сдачи не даст, так хоть… [с ними] повоевать», — добавил Ник@Z.

«Да, это именно то, что им поможет победить. Гениально. Нет», — написала Александра.

«В дурдоме всё стабильно!» — иронизирует Катя.

«Надо ж хоть кого-то победить. Памятники сойдут», — шутит Алина А.

«Величие русских поэтов и писателей от этого не уменьшится. Значимость киноперсонажей не снизится. А больным людям всё какое-то облегчение от перемоги (победы — М. Р.) хоть над памятником», — комментирует новость Мария Р.

«Наступление», оно такое…» — с сарказмом отреагировал Денис.

«А с кем останутся? С Бандерой? Тогда денацификация полная и безоговорочная. Сами напросились», — написала Елена П.

Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации spoilt.exile

«Расцвет вандализма. Ни нового построить, ни старого сохранить», — отметил Виталий Б.

«И они ещё орут о том, что мы украли у них историю и культуру…» — задумалась Анна.

«Можно заодно и хрущевки [снести]. И само здание Киевсовета. Сто процентов ещё советское», — добавила Елена.

«Вокруг них земля горит, а они все думают как на*рать нам под порог… Милые, у нас иммунитет уже на вас, от того что вы с памятниками бороться будете, знаменитыми не перестанут быть эти люди, а вот вас, кто это делает, никто не вспомнит», — пишет Светлана М.

«То аж Илью Муромца в украинцы записывали, а теперь памятник даже украинцу Булгакову сносить собрались. Что-то тяжёлое курить начали похоже», — отреагировал Mihail M.

«Да, и собрать все книги на русском и сжечь на майдане незалежности. И тогда точно Зе (Зеленский — М. Р.) выйдет на уровень Адольфа», — отметил Gruzd.

«А всё то, что построили коммунисты, они сносить не собираются? Тот же газопровод — наследие коммунистического режима. ДнепроГЭС, все АЭС и т.д.» — интересуется Алла Д.

«Ну, так победят, конечно… Вот только кого?» — недоумевает Алексей Н.

«Ну ум-то и культуру они уже точно победили», — ответил Алексею Н. Алексей Т.

«Давайте, превращайтесь окончательно в собак безродных, не помнящих ни роду, ни племени», — отреагировала Alexandra L.

«Русские им дома, метро построили. Дома — снести, метро — закопать», — добавил Евгений В.

«Перед смертью не надышутся никак… Больные», — с сарказмом пишет Алексей Ч.

«Посмотрите на это с другой точки зрения, — эти памятники надо заслужить», — подытожил Сергей П.