Донецк, 25 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:10 с позиций в населённом пункте Новомихайловка украинские боевики совершили обстрел Петровского района Донецка. Из артиллерии калибром 152 мм выпущено четыре снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля украинские войска несколько раз обстреляли Донецк.