Белград, 25 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Специальная операция России на Украине ставит под вопрос обслуживание сербских военных самолетов, которые в большинстве своем российского производства. Об этом говорится в статье, которую 23 апреля опубликовал сербский специализированный портал «Балканская сеть безопасности».

Coert van Breda МИГ-29

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Автор статьи допустил, что из-за «самых масштабных санкций в истории России» существующие самолеты, ракетные системы и радары будет чрезвычайно сложно обслуживать, а покупка запчастей станет «невозможной миссией».

«Сербия в худшем положении (из всех балканских стран — ИА REGNUM), так как в своем арсенале имеет большое количество вооружений и военного оборудования из времен СССР, а также страна уже закупила серьезные боевые системы из России, такие, как «Панцирь С-1М», Ми-17, Ми-17В5 и Ми-35M», — отметил автор статьи, предположив, что сейчас, когда «антироссийская истерика находится на пике», невозможно представить, что любая из соседних стран НАТО позволит обеспечить перелет в Сербию российских транспортных самолетов с этим вооружением на борту.

«Балканская сеть безопасности» утверждает, что «война на Украине» не могла начаться в более неподходящий для Сербии момент, учитывая, что в военном аэропорту Батайница неподалеку от Белграда при участии российских специалистов проводится модернизация истребителей МиГ-29.

«Хотя уже было сказано, что эти самолеты заменят французские «Рафали», а может быть даже и британские «Тайфуны», речь идет о многолетнем процессе. Поэтому ожидается, что МиГ-29 будут летать хотя бы до конца этого десятилетия», — отмечает портал.

В статье также подчеркивается, что сербская ПВО тоже имеет в своем составе советские радары, ракетные системы и другие средства, которые нуждаются в обслуживании.

Напомним, что ранее агентство Associated Press обвинило Сербию в том, что она приняла «полусекретную» поставку зенитно-ракетного комплекса HQ-22 из Китая.