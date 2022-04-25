Казань, , 13:39 — REGNUM В Татарии 26 апреля ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в дневное время повысится до +23 градусов, сообщают региональные метеослужбы.

Весна Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков во вторник, 26 апреля, в Татарии ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем и вечером возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывистый сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 ˚С, днем потеплеет до +18…+23 ˚С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории Татарии с 25 апреля по 15 мая действует особый противопожарный режим.

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