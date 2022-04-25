Москва, 25 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него нет возможности встречаться с представителями Госдепа после начала спецоперации на Украине.

Минобороны России Анатолий Антонов

«Изменилось, это однозначно, что касается, допустим, Госдепартамента, если до 24 февраля я мог, по крайней мере, рассчитывать на возможность встречи, так в общем аккуратно скажу, то после 24 февраля такой возможности у меня нет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что США не вернут дипломатическую собственность России, отнятую ранее.

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