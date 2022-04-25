Сеул, , 13:39 — REGNUM В Южной Корее ведется подготовка к саммиту между избранным президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и главой США Джо Байденом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейский официальный источник.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Сообщается, что представители Южной Кореи тесно сотрудничают с передовой группой США, в которую входит высокопоставленный чиновник Белого дома Эдгард Каган, для подготовки к успешной первой встрече на высшем уровне.

Ожидается, что встреча лидеров двух стран состоится в Сеуле примерно 20–22 мая.

«Мы полностью готовы к успешному проведению первого саммита между Южной Кореей и США после прихода новой администрации», — говорится в заявлении группы помощников избранного президента Южной Кореи.

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