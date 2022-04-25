Кемерово, 25 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 25 апреля, в 179 образовательных учреждениях прошли церемонии поднятия флага. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Кузбасса Церемония поднятия флага в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции

В мероприятии, проходившем в Губернаторской кадетской школе-интернате полиции, приняли участие губернатор Сергей Цивилёв и министр образования области Софья Балакирева.

«У нас сегодня очень важный, волнительный момент — в тех школах и учебных заведениях, где есть флагштоки, поднимаются государственные флаги, — прокомментировал Цивилёв. — С 1 сентября флаги будут поднимать во всех школах региона. Первый урок недели будет посвящён информации о том, что происходит сейчас в мире и что нужно делать в этой ситуации».

В акции участвовали 32 887 учеников Кузбасса.