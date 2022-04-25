Вашингтон, 25 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. К новой холодной войне между демократиями и автократиями двигается в настоящее время мир, и эта война станет причиной новой волны технологических инноваций и роста экономики. Об этом 25 апреля говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Похоже, мир вступает во вторую холодную войну между демократиями и автократиями. Поэтому стоит понять экономические последствия первоначальной холодной войны», — указывается в статье.

Также отмечается, что огромные инвестиции в инновации во время первой холодной войны способствовали полету человека на Луну, а предназначенные для обороны технологии способствовали созданию интернета и оптоволокона, как случайных, так и необходимых для инноваций 21 века.

«Без тотальной гонки технологий для победы в холодной войне мир, возможно, и не вступил бы в информационную эру после падения Берлинской стены», — отмечается в материале.

Кроме того, добавляется, что представление о будущей глобальной войне уже можно получить из событий на Украине и утверждается, что это «выглядит многообещающе для свободного мира».

Помимо того, указывается, что вступление во вторую холодную войну должно давать такие же стимулы и результаты, как и во время первой, а глобальная гонка вооружений стать неизбежной, хотя она и не обязательно сделает ситуацию в мире менее мирной.

Также поясняется, что благодаря глобальной гонке технологий следующее поколение унаследует будущее, которое будет значительно более цифровым, устойчивым, наполненным искусственным интеллектом и ориентированным на космос, так как «они будут значительно богаче, чем предыдущие поколения». При этом отмечается, что «технологии изменят структуру мировой экономики, политический порядок, капитализм, даже нашу биологическую сущность».

«В 2022 году мы ближе к следующей технологической революции, чем когда-либо со времен холодной войны. Подъем Китая, и война на Украине ускорили глобальный рывок к следующему инновационному рубежу. Длительная тенденция экспоненциального глобального роста, обусловленного технологиями, неизбежно сохранится при одном условии: мы не будем прибегать к оружию, способному уничтожить цивилизацию», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что от посевной в России зависит судьба инфляции в 2023 году.