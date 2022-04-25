Омск, , 13:38 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин в связи с обращением жительницы Омска поручил доложить о ситуации с возможным нарушением прав женщины и её ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в Следственном комитете РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

По данным ведомства, омичка сообщила о нарушении своего права на совместное проживание с ребёнком. Доложить Бастрыкину о ситуации должен руководитель СУ СКР по Омской области Олег Винников.

Женщина заявила о том, что бывший супруг уже год не дает ей видеться с десятилетним сыном. При этом у неё есть решение суда о проживании ребёнка с матерью. Это решение вступило в законную силу. По словам женщины, стражи порядка не предпринимают никаких действий по её заявлениям.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела об убийстве двух детей в Терновском районе Воронежской области.

Читайте также: Глава СКР взял под контроль расследование убийства двух детей под Воронежем