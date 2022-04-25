Лима, , 14:09 — REGNUM Бывший президент Перу Франсиско Сагасти заявил 24 апреля, что действующий президент Педро Кастильо «не имеет представления о том, как управлять страной». Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению Сагасти, лучшим выходом из сложившегося политического кризиса будет отставка Кастильо и проведение досрочных выборов президента. Сагасти считает, что Кастильо так и не удалось достичь консенсуса не только с парламентом и сенатом, но и с собственным кабинетом министров.

«Я считаю, что он человек доброй воли. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. То, что он демонстрировал до сегодняшнего дня — это отсутствие чёткого представления о том, как сформировать правительства и вести страну вперёд. Второй его ошибкой является талант набирать в правительство наименее подходящих для этого людей», — заявил Сагасти.

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