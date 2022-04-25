* Талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 13:35 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали двух человек в районе Вазир уезда Хугиани в афганской провинции Нангархар, а затем обезглавили их. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство mosaic36

Согласно источникам, жертвы приходились друг другу двоюродными братьями, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернули тела их семьям. Личности убитых пока не известны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда заявляли о своей приверженности амнистии, объявленной лидером движения в августе 2021 года. Однако международные правозащитные организации обвинили «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в использовании амнистии в качестве тактики для заманивания в ловушку своих противников и проведении массовых убийств бывших государственных служащих и силовиков.

New York Times сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили более 500 государственных служащих и сотрудников сил безопасности бывшего афганского правительства всего за шесть месяцев.