Москва, 25 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 143 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 25 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 134 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 474 человека выздоровели после COVID-19.