Донецк, 25 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:55 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой. Выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

Ранее украинские боевики совершили обстрел Ясиноватой из «Града».