София, , 13:31 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило проект возведения 13 очистных сооружений для водоемов в районах крупных населенных пунктов страны. Об этом 25 апреля сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальной информации, соответствующие работы проводятся в рамках европейского Плана восстановления и развития Болгарии. Указанные инженерные конструкции будут возведены в регионах с наихудшими экологическими показателями, а также в непосредственной близости от крупных промышленных предприятий.

Для этого из болгарского государственного бюджета будет выделено 471,6 млн левов ($260 млн).

Ранее структуры Евросоюза неоднократно обращали внимание правительства Болгарии на систематическое загрязнение болгарских внутренних вод местными заводами и фабриками. В некоторых болгарских населенных пунктах питьевая вода не соответствует элементарным экологическим нормам.