Оренбург, , 13:31 — REGNUM Учреждения культуры Оренбургской области подготовили ко Дню Победы около 100 мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минкультуры региона.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

В театрах, музеях, детских школах искусств запланированы выставки, концерты, экскурсии и многое другое. Предполагается формат форматы офлайн и онлайн.

С 1 по 10 мая в выставочном комплексе «Салют, Победа!» организуют квесты, тематические и игровые экскурсии, мастер-классы, приуроченные к празднованию 9 Мая. Так, Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека ждет всех желающих на урок по созданию поздравительной открытки для ветеранов Великой Отечественной войны. В Орске будет работать уличная фотовыставка «Орская дорога побед», созданная местными драмтеатром и краеведческим музеем.

Бузулукский краеведческий музей проведет мастер-класс по созданию Птицы Мира. В Оренбургском музее ИЗО откроется экспозиция «Война глазами оренбургских художников». Музей скульптуры им. Петиных ждет гостей на занятия по росписи керамического сувенира «Покровитель воинов – святой Георгий Победоносец». Вечером 8 мая в выставочном комплексе «Салют, Победа!» пройдёт концерт, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны.

Напомним, в Оренбурге в первой половине 9 мая на площади им. Ленина состоится торжественный парад с участием личного состава Оренбургского местного гарнизона в ознаменование 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне и театрализованное представление.