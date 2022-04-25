Москва, 25 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. США продолжают направлять Украине военную помощь, а это не способствует урегулированию конфликта. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Mil.ru Анатолий Антонов

Он напомнил, что в Вашингтоне решили поставить Киеву вооружение на $800 млн, а это огромная цифра. Такое решение не способствует поиску дипломатического решения урегулирования ситуации на Украине.

«Вопрос накачки режима Киева вооружением не может быть воспринят, кроме как негативно, ни в России, ни в других странах, то, что делают американцы, говоря журналистским языком, подливают масло в огонь», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол также рассказал, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить вооружать киевский режим.

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