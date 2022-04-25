Донецк, 25 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенные пункты Луганское и Сигнальное в Донецкой Народной Республике, сообщили 25 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11:15 — населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Сигнальное: выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра; 11:15 — населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Луганское: выпущено восемь снарядов калибра 122 миллиметра», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм.

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