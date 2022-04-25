Новосибирск, 25 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Новосибирске городская клиническая больница № 11 сегодня, 25 апреля, возобновила работу как многопрофильный стационар. Для ковидных пациентов здесь оставили 30 коек, сообщили в правительстве региона.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

Отмечается, что на базе больницы два года без перерывов работал крупнейший инфекционный госпиталь региона — семиэтажное здание 642 койки отдали под ковидарий весной 2020 года. По данным главного врача больницы Алексея Величко, через медучреждение прошло около 10 тысяч пациентов.

Здесь пока ещё остаются семь тяжёлых пациентов с коронавирусом, под «красную зону» сохранили часть второго этажа. Пациенты с положительным результатом ПЦР, которым нужен гемодиализ, будут попадать в изолятор обособленно, минуя общий приёмный покой. Все остальные отделения возобновляют работу по прежним профилям.