Каракас, 25 апреля 2022, 13:42 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал 24 апреля решение Никарагуа выйти из Организации американских государств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Венесуэла также осудила роль ОАГ во вмешательстве США во внутренние дела Никарагуа. Кроме того, правительство Венесуэлы призвало страны Латинской Америки и Карибского бассейна усилить своё участие в Сообществе латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК вместо ОАГ.
24 апреля Никарагуа назвала ОАГ инструментом колониального управления и ратифицировала своё желание покинуть ряды организации.
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