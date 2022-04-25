Каракас, , 13:42 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал 24 апреля решение Никарагуа выйти из Организации американских государств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Николас Мадуро Иван Шилов © ИА REGNUM

Венесуэла также осудила роль ОАГ во вмешательстве США во внутренние дела Никарагуа. Кроме того, правительство Венесуэлы призвало страны Латинской Америки и Карибского бассейна усилить своё участие в Сообществе латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК вместо ОАГ.

24 апреля Никарагуа назвала ОАГ инструментом колониального управления и ратифицировала своё желание покинуть ряды организации.

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