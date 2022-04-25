Каракас, 25 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал 24 апреля решение Никарагуа выйти из Организации американских государств. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Венесуэла также осудила роль ОАГ во вмешательстве США во внутренние дела Никарагуа. Кроме того, правительство Венесуэлы призвало страны Латинской Америки и Карибского бассейна усилить своё участие в Сообществе латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК вместо ОАГ.

24 апреля Никарагуа назвала ОАГ инструментом колониального управления и ратифицировала своё желание покинуть ряды организации.