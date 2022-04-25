Уфа, 25 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Все основные фонтаны в Уфе намерены запустить 1 мая. Об этом 25 апреля сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Александр Комаров ИА REGNUM Фонтан

Он сообщил, что 1 мая в 12:00 часов в Уфе традиционно стартует «Фестиваль фонтанов». У фонтанов инструментальные коллективы исполнят классическую музыку.

Также чиновник сообщил, что в этот день в Башкирии пройдут народные гуляния.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что народный артист РСФСР Лев Лещенко и народный артист России Николай Басков выступят в Уфе в День Победы.