Малый и средний бизнес переходит в российские социальные сети – эксперт
Москва, 25 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Российские социальные сети столкнулись с повышенным интересом пользователей, которые ушли с зарубежных площадок. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 25 апреля заявил технический директор холдинга VK Владимир Габриелян, выступая на XI форуме безопасного интернета.
«Россия во многом по части интернет-продуктов уникальная страна, – сказал он. – У нас есть большое количество наших внутристрановых популярных продуктов. Огромное количество стран, у которых просто не существует собственных интернет-продуктов. В России таких ресурсов много. Это и российские социальные сети, и поисковые системы, и огромное количество других, не менее популярных российских сервисов. Мы всегда конкурируем на равных с глобальными игроками».
По его словам, в настоящее время российские социальные сети наблюдают повышенный интерес пользователей.
«Мы видим, что популярность наших социальных сетей сильно выросла, — сказал Габриелян. — Мы обнаружили, что с миграцией аудитории на российские площадки туда же стал мигрировать малый и средний бизнес, который раньше вел свою деятельность на зарубежных площадках. И мы понимаем, что те люди, которые торговали какими-то своими товарами и предоставляли услуги, потеряли всю свою аудиторию, которые годами выстраивали на зарубежных ресурсах. С нашей стороны наиболее важной задачей и наиболее полезной вещью было бы помочь предпринимателям, которые переходят в российские социальные сети. Помочь им вернуть ту аудиторию, которая оказалась отрезана от сегодняшнего ресурса и рассказать о том, что российские ресурсы могут полностью заменить все те сервисы, которые на сегодняшний день недоступны на территории Российской Федерации».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на площадке форума о цифровом суверенитете РФ высказался председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.