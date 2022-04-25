Красногорск, , 13:24 — REGNUM В вопросе поддержки экономики Подмосковья особое внимание следует уделять малому и среднему бизнесу. Об этом 25 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы региона, всего на территории Подмосковья насчитывается около 400 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

«Учитывая различные ограничения, в том числе в части продвижения услуг и товаров в сетях, мы должны особенно внимательно следить за малыми и средними предприятиями», — сказал Воробьев.

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