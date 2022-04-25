* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:24 — REGNUM Маулави Нурулла Мунир, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на митинге в провинции Логар, что вскоре в каждом уезде Афганистана будет создано от трёх до десяти религиозных школ медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Медресе Антон Афанасьев © ИА REGNUM

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставит мужчинам и женщинам лучшие возможности для изучения религиозных и современных наук в рамках исламского права», — сказал маулави Мунир.

Министр образования подчеркнул, что религиозные науки должны преподаваться во всём афганском обществе в более широких масштабах. Он призвал учителей афганских школ обучать детей «исламской вере».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже внесли значительные изменения в учебные программы афганских университетов. Так, в новой программе преподавание предмета «Исламская культура» увеличено с девяти до 24 кредитов (циклов).

Наблюдатели говорят, что цель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в расширении сети религиозных школ состоит в продвижении идей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) среди молодёжи, чтобы воспитать поколение, которое станет убеждённой и послушной базой движения.

Ранее министр высшего образования Абдул Баки Хаккани заявил, что от поколения, окончившего школы и университеты Афганистана за последние 20 лет, нельзя ожидать ничего путного. Он подчеркнул, что новое поколение афганцев должно с самого начало получить должное воспитание и образование.

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока также признало, что оно пытается изменить мировоззрение людей.