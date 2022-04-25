Сеул, 25 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи примет дополнительные меры по предотвращению жестокого обращения с животными. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

TheDigitalWay Собака

Согласно опубликованным данным, владельцы домашних животных могут столкнуться с тюремным заключением, если они заморят своих животных голодом.

В соответствии с пересмотренным «Законом о защите животных» владельцам домашних животных грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон (~$24 тыс.), если будет установлено, что они несут ответственность за смерть своих питомцев от голода.

Сообщается, что поправки в закон вступят в силу 27 апреля 2023 года.

В настоящее время подобные действия не подлежат наказанию, поскольку не считаются жестоким обращением с животными.

В министерстве также подчеркнули, что с апреля 2024 года лица, желающие разводить пять «опасных» пород собак, таких как тоса-ину, ротвейлер, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер и стаффоррдширский бурьтерьер, должны будут получить соответствующее разрешение. Данные меры будут приняты в связи с тем, что в стране растет число несчастных случаев с участием домашних питомцев.

По данным KF Financial Group, на конец 2020 года 29,7% или 6,04 млн домохозяйств Южной Кореи держат домашних животных.