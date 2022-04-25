Улан-Удэ, 25 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Бурятии действующие мероприятий по профилактике COVID-19 продлены до 31 мая 2022 года. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Yarregion.ru Масочный режим

Согласно указу главы, масочный режим сохраняется при посещении кинотеатров, медицинских организаций, социальных центров, вокзалов и аэропортов, спортивных мероприятий в закрытом помещении. Кроме того, маски должны носить посетители детских садов.

Предприниматели должны обеспечить проведение профилактических мер в своих организациях, не допускать к работу сотрудников с признаками заболевания, по возможности использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха.

«Также сохраняется рекомендации предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых выходных дня», — отметили в правительстве.