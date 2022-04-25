Харьков, Украина, 25 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Харьковской области Росгвардия помогла отбить атаку ВСУ на населённый пункт. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Росгвардии.

Mil.gov.ua Украинский танк

По данным пресс-службы, подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва в одном из населённых пунктов в Харьковской области. Сначала противник совершил артиллерийский обстрел, а после направил колонну из восьми танков при поддержке пехоты.

Однако сотрудники Росгвардии и военнослужащие Минобороны России уничтожили бронегруппу неприятеля.