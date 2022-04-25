Лима, 25 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу Института исследования Перу, опубликованному 24 апреля, 67% граждан республики не одобряют действия президента Педро Кастильо и его правительства. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

65% опрошенных уверены, что президент должен покинуть свой пост досрочно, а 25% уверены, что Кастильо удастся продержаться до конца срока.

Что касается возможных причин отставки, мнения народа разделились. 63% считают, что глава государства покинет Дворец правительства из-за неспособности управлять. 30% опрошенных, напротив, считают, что президенту не дают по-настоящему руководить страной.