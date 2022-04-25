Москва, 25 апреля 2022, 13:20 — REGNUM Более 3,6 млрд рублей выделено Республике Крым на модернизацию региональных автомобильных дорог, распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ размещена на сайте правительства РФ.
Всего из резервного фонда правительства на приведение в порядок региональных автодорог выделено 86 млрд рублей, деньги распределят 63 регионам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительством России Крыму было выедено 200 млн рублей на восстановление автодорог после летних паводков 2021 года.