Москва, 25 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Более 3,6 млрд рублей выделено Республике Крым на модернизацию региональных автомобильных дорог, распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ размещена на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«В результате реализации мероприятий протяженность приведенных в 2022 году в нормативное состояние автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети составит 81 километр. Доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 1 января 2023 года составит 39,3% от их общей протяженности», — прокомментировал решение в телеграм-канале 25 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего из резервного фонда правительства на приведение в порядок региональных автодорог выделено 86 млрд рублей, деньги распределят 63 регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительством России Крыму было выедено 200 млн рублей на восстановление автодорог после летних паводков 2021 года.