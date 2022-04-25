Дераа, Сирия, 25 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Сотрудники служб безопасности Сирии обнаружили бомбу, заложенную террористами в городе Дераа. Об этом 25 апреля сообщает информационное агентство SANA.

Сирия

По данным журналистов, взрывное устройство было обнаружено в районе Аль-Хиш. Бомба была заложена под машину начальника вербовочной службы правительственной армии Сирии, припаркованную напротив комплекса правительственных зданий.

Прибывшие на место происшествия сапёры приняли решение не перевозить взрывное устройство и уничтожили его на месте.

Ведется следствие.