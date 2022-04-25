Омск, , 13:19 — REGNUM Бывший заместитель начальника ФКУ ЛИУ-10 (лечебно-исправительное учреждение – прим. ред.) УФСИН России по Омской области обвиняется во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в следственном управлении СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Против мужчины возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере, сопряжённое с вымогательством»).

По версии следствия, подозреваемый с сентября 2020 года по июль 2021 года, занимая должность замначальника ФКУ ЛИУ-10, получал через посредника взятки – деньги и иное имущество. Взятки предназначались за совершение определённых действий, связанных с осуществлением надзора за поведением осуждённых и применением мер воздействия за нарушение условий отбывания наказания. Также речь шла об общем покровительстве и попустительстве по службе.

Подозреваемому предъявлено обвинение. По решению суда он заключён под стражу на два месяца – до 19 июня 2022 года включительно. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сумму взятки взыскали в доход государства с бывшего сотрудника полиции в Башкирии.

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